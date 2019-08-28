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В Швейцарии разработали "умные" солнечные батареи для зданий

В Швейцарии разработали "умные" солнечные батареи для зданий
​Умные солнечные батареи для фасадов зданий сконструировали инженеры федерального технического университета Цюриха (ETHZ)

"Умные" солнечные батареи для фасадов зданий сконструировали инженеры федерального технического университета Цюриха (ETHZ).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, панели способны вращаться по горизонтали и вертикали, выбирая нужную ориентацию на Солнце в целях оптимального на данный период обогрева или охлаждения помещений.

Руководимая профессором Арно Шлютером научная группа создала "систему перемещаемых солнечных панелей для генерирования электричества", которая в зависимости от погоды регулирует количество солнечного излучения, попадающего на стены здания. За год с учетом сезонных потребностей в тепле и прохладе на подобной электростанции в условиях умеренного климата вырабатывается на 15% больше энергии, чем потребляется, а в ясный летний день эта система на 50% производительнее статичных солнечных панелей, закрепленных на фасаде.

Панели перемещаются в соответствии с реальными потребностями находящихся в здании людей в отоплении или охлаждении помещений в конкретный промежуток времени. Проведенные разработчиками испытания в Каире, Цюрихе и Хельсинки показали, что "умная" система фасадных солнечных батарей лучше всего подходит для использования в зданиях, построенных по современным стандартам, в умеренном климате. При этом в офисных помещениях экономия энергии выше, чем в жилых.

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