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В швейцарском городе прошел дождь из шоколада

В швейцарском городе прошел дождь из шоколада В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка
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19 августа 2020 г. 18:15
В швейцарском городе прошел дождь из шоколада

В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", причиной "шоколадного дождя" стал сбой в вентиляционной системе завода Lindt & Sprüngli. Хлопья какао попали в воздух и разлетелись по округе из-за сильного ветра.

Пресс-служба фабрики подтвердила изданию Oltner Tagblatt проблему и уточнила, что выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Также представители завода пообещали быстро устранить последствия и отмыть автомобили от шоколада.

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