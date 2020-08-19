В швейцарском городе прошел дождь из шоколада

В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка

В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", причиной "шоколадного дождя" стал сбой в вентиляционной системе завода Lindt & Sprüngli. Хлопья какао попали в воздух и разлетелись по округе из-за сильного ветра.

Пресс-служба фабрики подтвердила изданию Oltner Tagblatt проблему и уточнила, что выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Также представители завода пообещали быстро устранить последствия и отмыть автомобили от шоколада.