В Швейцарии запретили мешать собакам лаять

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Правительство Швейцарии запретило владельцам собак применять автоматические устройства, мешающие их питомцам лаять. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на правительственном сайте.

На состоявшемся 10 января заседании оно внесло также ряд других поправок в ветеринарные правила в целях улучшения обращения с представителями животного мира: в частности, отныне нельзя перевозить омаров на льду, а при их кулинарном приготовлении - бросать живыми в кипящую воду без предварительного умерщвления.

"Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены", - отмечает правительство. Кроме того, приняты дополнительные меры по пресечению торговли собаками, ввезенными в Швейцарию нелегально: теперь в объявлениях о продаже придется указывать свой адрес, а также сведения о происхождении животного.