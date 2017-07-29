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    В Швейцарии открыли самый длинный в мире висячий пешеходный мост

    Длина моста составляет 494 метров, ширина – 65 сантиметров© Foto: BBC

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Висячий мост для пешеходов длиной почти 500 метров открылся в швейцарском кантоне Вале, побив мировой рекорд.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет портал 20 Minuten.

    Мост имени Чарльза Куонена (назван в честь одного из спонсоров строительства) находится на высоте около 80 метров над землей и соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт. Длина моста составляет 494 метров, ширина – 65 сантиметров.

    Сообщается, что на строительства моста было потрачено около 730 тысяч швейцарских франков (около 750 тысяч долларов). Первые пешеходы смогли воспользоваться конструкцией в субботу.

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