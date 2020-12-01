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В Швеции женщина почти 30 лет держала взаперти сына

В Швеции женщина почти 30 лет держала взаперти сына Стокгольмская полиция задержала 70-летнюю жительницу столичного региона по подозрению в незаконном лишении свободы своего сына, которого на протяжении 28 лет, начиная с 12-летнего возраста, она держала взаперти.
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1 декабря 2020 г. 04:51
В Швеции женщина почти 30 лет держала взаперти сына

Стокгольмская полиция задержала 70-летнюю жительницу столичного региона по подозрению в незаконном лишении свободы своего сына, которого на протяжении 28 лет, начиная с 12-летнего возраста, она держала взаперти.

Как передает Report со ссылкой на газету Expressen, на днях к женщине пришла ее родственница. Зайдя в квартиру, она увидела в доме насмерть испуганного мужчину с беззубым ртом и ногами, покрытыми язвами и ссадинами, который едва был способен стоять и отвечать на вопросы.

По словам родственницы, на протяжении многих лет она подозревала мать в том, что та изолировала своего сына от общества. Когда женщину забрали в больницу, родственница решила осмотреть квартиру, где подтвердились ее худшие опасения. Она немедленно вызвала врачей, и 41-летнего мужчину увезли в больницу. Сейчас врачи описывают его состояние как серьезное.

По рассказам других знакомых, мать забрала своего сына из школы в самом начале седьмого класса, и с тех пор тот все время находился взаперти. Женщина внушила ему, что все - и родственники, и соседи, и знакомые, и общество в целом - хотят им зла, и только она может защитить их обоих.

В интервью газете родственница отметила, что еще в молодости подозревала в этой семье что-то неладное. Но, когда она делилась своими подозрениями с другими, никто не хотел ее слушать, поэтому сама перестала поднимать этот вопрос.

На настоящий момент полиция пока не допросила мать и не побеседовала с ее сыном.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİsveçdə qadının 30 il oğlunu evdə “həbs” etdiyi aşkarlanıb

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