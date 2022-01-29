В Швеции ворон обучают собирать окурки

Шведская компания Corvid Cleaning занялась обучением ворон навыку сбора окурков и мелкого мусора с городских улиц, который птицы затем смогут обменять на еду.

Шведская компания Corvid Cleaning занялась обучением ворон навыку сбора окурков и мелкого мусора с городских улиц, который птицы затем смогут обменять на еду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ТТ.

Птицы должны будут пройти пошаговый курс, чтобы научиться собирать мусор и помещать его в специальный автомат, который выдаст за их труд еду. "Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время есть меньший риск, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор", - сказал основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен.

Ожидается, что сначала вороны будут задействованы в уборке улиц в городе Седертелье, который фактически является пригородом Стокгольма. Согласно предварительным оценкам, с помощью птиц местный муниципалитет может сократить затраты на уборку улиц от окурков по меньшей мере на 75%. Если пилотный проект окажется эффективным, то данная практика может быть применена и в остальных городах страны.