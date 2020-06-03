В Швеции появилась "пожизненная" вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать. Причем сотрудник будет получать оклад до конца своей жизни, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По информации "Шведского радио", порядка 125 претендентов на эту должность, в том числе из США, Тайваня и Филиппин, уже прислали свои заявки.

По словам авторов этого проекта, получившего название "Вечная должность", художников Симона Голдина и Якоба Сеннебю, они готовы платить фиксированную зарплату в размере 2 300 долларов США человеку, единственной обязанностью которого будет ездить на станцию Korsvägen ("Перекресток"), которая строится в городе Гётеборг, чтобы включать свет в начале рабочего дня и выключать его в конце. Делать это нужно будет строго в определенное время. В оставшееся время сотрудник абсолютно свободен.

Кроме того, работник сможет уволиться в любой момент, но если захочет, то может остаться на этой должности до конца своих дней.

По словам авторов арт-эксперимента, платить зарплату они готовы в течение 120 лет. Деньги на этот проект выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом, которые специально под этот замысел создали фонд, в котором уже находятся 650 тыс. долларов США.

По мнению художников, занять эту должность должен человек, который либо живет в Гётеборге, либо готов сюда переехать: ведь по инструкции ему предстоит постоянно отмечаться на станции.

"Для соискателей из не входящих в Шенген стран встанет вопрос трудовой миграции. Со стороны фонда мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать выбранную кандидатуру", - рассказали Симон Голдин и Якоб Сеннебю в интервью Шведскому радио.

В любом случае у претендентов на эту работу есть еще время подумать, так как станцию Korsvägen достроят только в 2026 году.