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    В Швеции неизвестные украли корону короля Карла IX из собора

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Воры вынесли короны короля Швеции Карла IX и его супруги, а также королевскую державу из собора в шведском городе Стренгнес к северу от Стокгольма, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Мы связались с полицией и сообщили, что что-то было похищено из собора", - заявил очевидца произошедшего Том Роуэлл.

    "Кража вещей из святого и исторического здания - низкий поступок", - подчеркнул он.

    В свою очередь, сотрудница собора Катарина Фрод назвала случившееся "огромной потерей для собора как в культурном, так и в финансовом смысле".

    Стражи порядка проводят масштабную операцию, чтобы как можно быстрее найти воров, однако пока что полиции не удалось установить их местонахождение.

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