В штате Калифорния из магазина украли Лабубу на $30 тыс.

Неизвестные злоумышленники украли игрушки Лабубу общей стоимостью около $30 тыс. из магазина в городе Ла-Пуэнт в американском штате Калифорния.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу ABC7 сообщила совладелица магазина Джоанна Авендано.

По ее словам, кража произошла 6 августа после 2 часов ночи по местному времени. Воры вынесли только дорогостоящие игрушки Лабубу, оставив при этом на месте электронику, наличные деньги и другие товары.

Кража была заранее спланирована, а воры следили за аккаунтом One Stop Sales в соцсетях и видели объявление о пополнении запасов.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес ведет расследование.