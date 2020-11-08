В Шотландии официально запретили шлепать детей

В Шотландии вступил в силу закон, согласно которому применение физических наказаний по отношению к детям до 16 лет, запрещено.

В Шотландии вступил в силу закон, согласно которому применение физических наказаний по отношению к детям до 16 лет, запрещено.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Express and Star, в том числе жителей страны отучивают от шлепков, которые многие себе позволяли в воспитательных целях.

"Я очень рада, что Шотландия стала первой в Великобритании, кто принял закон, обеспечивающий детям такую же защиту от насилия, как и взрослым", - заявила уполномоченная по правам ребенка Мэри Тодд.

Она добавила, что у жестокости в отношении детей не может быть оправданий.

Новый закон был принят в прошлом году, однако вступил в силу только 7 ноября. Ранее родителям и опекунам в Шотландии наказывать детей подобным образом разрешалось.

Отметим, что первой в мире официально запрет на шлепки в 1979 году наложила Швеция. Шотландия же стала 57-й страной, которая последовала этому примеру. Предполагается, что в январе следующего года аналогичный закон будет одобрен в Уэльсе. Если его примут, то он начнет действовать с 2022 года. В Англии и Северной Ирландии на данный момент не планируют принимать подобные меры.