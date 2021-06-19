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В Шанхае открылся самый высокий отель с рестораном

В Шанхае открылся самый высокий отель с рестораном Самый высокий в мире отель J Hotel Shanghai Tower официально открылся в субботу в Шанхае и начал принимать постояльцев.
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19 июня 2021 г. 16:30
В Шанхае открылся самый высокий отель с рестораном

Самый высокий в мире отель J Hotel Shanghai Tower официально открылся в субботу в Шанхае и начал принимать постояльцев.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный информационный ресурс "Пэнпай", новая люксовая гостиница расположена в небоскребе Shanhai Tower, который считается вторым по высоте небоскребом мира (632 метра), уступая лишь дубайскому Burj Khalifa (828 метров).

Ресторан располагается на последнем 120-м этаже нового отеля на высоте 556,7 метра, откуда открывается вид на финансовый центр Луцзяцзуй, набережную реки Хуанпу и панораму всего мегаполиса. Ресторан претендует на то, чтобы войти в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий.

В общей сложности отель располагает 165 номерами, включая 34 люксовых.

Строительство небоскреба Shanhai Tower обошлось в 15 млрд юаней (2,3 млрд долларов) и было завершено в 2015 году. Внутри башни, помимо офисных помещений, также расположены магазины, рестораны, отель и самая высокая в Шанхае и во всем Китае смотровая площадка на 118-м этаже.

До открытия Shanhai Tower самая высокая обзорная площадка располагалась на 100-м этаже Шанхайского всемирного финансового центра (474 метра), здание которого из-за его архитектуры жители называли "открывашкой".

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