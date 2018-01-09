В Северной Каролине аллигаторы вмерзли в лед - ВИДЕО

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В национальном парке Shallotte River Swamp Park в штате Северная Каролина вместе с водой замерзли аллигаторы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, рептилии вмерзли в лед и впали в спячку, оставив над водой только нос и и пасть. Когда температура повысится, аллигаторы проснутся, заявили представители парка.

В последние недели в ряде штатов установилась морозная погода, выпал снег. В некоторых городах температура упала до 30 градусов мороза, есть жертвы.