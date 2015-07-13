На Австралию обрушились холода и снегопады

Баку. 13 Июля. REPORT.AZ/ Сильнейшие ветры, сопровождаемые снегопадами, обрушились на юго-восток Австралии.

Как передает Report, больше всего от непогоды пострадали штаты Виктория и Новый Южный Уэльс.

Ветра, пришедшие из Антарктиды, дуют со скоростью до 90 км/ч, а в отдельных регионах до 125 км/ч. В штате Квинсленд снег впервые выпал за последние два года. Температура в регионах, где выпал снег колеблется на отметке около нуля. В Мельбурне воскресенье выдалось самым дождливым с 1990 года, вчера в городе выпало 28,4 мм осадков.

Также снег выпал в регионе Австралийских Альп на радость местных жителей, которые оседлали сани, лыжи и сноуборды, чтобы опробовать свежевыпавший снег.

Синоптики прогнозируют снегопады до конца недели.

Сезоны в Австралии противоположны сезонам в Северном полушарии земного шара. 1 июня в Австралии началась зима, в этот день в горных районах пошел снег.