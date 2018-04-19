В Сербии нашли мавзолей римского императора

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сербские археологи на раскопках древнего римского города Виминациум (восток страны, вблизи города Костолац) обнаружили крупный мавзолей, возможно принадлежавший одному из римских императоров, вероятнее всего, Марку Аврелию Карину. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о сенсационной находке сообщило в четверг сербское агентство "Танюг".

Сооружение находится вблизи ряда богатых захоронений древнеримской эпохи, на его высокий статус указывает найденная мраморная голова в лавровом венке - символе императорской власти. Еще одним доказательством высокого статуса гробницы являются следы Damnatio memoriae (лат. "проклятие памяти"), особой формы посмертного наказания, применявшегося в Древнем Риме к узурпаторам власти или запятнавшим себя позором императорам.

"Мы датируем мавзолей III в. н. э., он несомненно представляет собой последнее пристанище особы высокого ранга. Существуют указания, что такое основательное уничтожение памяти, как Damnatio memoriae, когда полностью предавались забвению все имена и труды человека, имело место только тогда, когда речь шла об императорах", - заявил руководитель проекта "Виминациум" Миомир Корач.

Согласно истории, III в. н.э. в Римской империи изобиловал самопровозглашенными императорами, узурпировавшими власть. Однако доподлинно известно, что церемония Damnatio memoriae была объявлена в отношении Марка Аврелия Антонина Гелиогабала (204 - 222), Марка Эмилия Эмилиана (207 - 253), а также Марка Аврелия Карина правившего в 283 - 285 годах.