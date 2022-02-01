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В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет

В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет В секторе Газа при строительстве нового жилого микрорайона обнаружили кладбище древнеримской эпохи. Его возраст составляет около двух тысяч лет.
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1 февраля 2022 г. 05:26
В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет

В секторе Газа при строительстве нового жилого микрорайона обнаружили кладбище древнеримской эпохи. Его возраст составляет около двух тысяч лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает министерство туризма и древностей сектора Газа.

Некрополь нашли рядом с городом Бейт-Лахия на северо-западе анклава. Специалисты изъяли обнаруженные на месте раскопок и в гробницах артефакты и закрыли территорию древнего кладбища для изучения его археологами.

"Создана специализированная комиссия для изучения археологических находок, определения их возраста и исторической ценности", - отметили в министерстве.

По данным местных СМИ, кладбище обнаружили жители города еще две недели назад. Они успели растащить немало ценных артефактов, включая гончарные изделия, а также плиту с одной из гробниц.

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