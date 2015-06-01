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    ​В сейм Латвии подана петиция о декриминализации марихуаны

    Петицию подписали 10 373 гражданина Латвии

    Баку. 1 Июня. REPORT.AZ/ В сейм Латвии поступила инициатива о декриминализации выращивания, хранения, переноски и употребления небольших количеств марихуаны для личных нужд.

    Как передает Report со ссылкой на Delfi, петицию, которую подали представители портала manabalss.lv, подписали 10 373 гражданина Латвии.

    В сообщении говорится, что рассмотрение инициативы в сейме станет возможным после того, как управление по делам гражданства и миграции подтвердит действительность 10 тыс. подписей.

    По словам активиста Доната Блажевича, декриминализация не означает, что марихуану можно будет употреблять где угодно.

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