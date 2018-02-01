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    В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать в ресторанах

    На первом этапе женщин будут нанимать на испытательный срок в 16 ресторанах страны© AP

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Женщин в Саудовской Аравии вскоре начнут брать на работу в сфере общепита, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    На первом этапе женщин будут нанимать на испытательный срок в 16 ресторанах страны.

    Наряду с этим будет создан специальный совещательный совет с владельцами ресторанов, который будет обсуждать стратегию трудоустройства женщин в этой сфере.

    Отмечается, что в данный момент безработица среди женщин составляет 33%, а общий показатель безработицы в королевстве - 12%.

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