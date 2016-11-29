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    В Саудовской Аравии выпал снег - ФОТО - ВИДЕО

    Температура опустилась ниже нуля

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В центре и на востоке Саудовской Аравии температура опустилась ниже нуля и выпал снег.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabia.

    Как отмечает издание, редкое природное явление на данный момент наблюдается в городах Шакра и Табук. Также до минус 3 градусов температура опустилась в Эль-Джауфе, и до минус 1 в Эль-Курайяте.

    В июне подобное редкое природное явление можно было наблюдать в Азербайджане. Тогда снег выпал на южный склон Большого Кавказского хребта в Загатале.

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