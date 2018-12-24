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    В Саудовской Аравии впервые официально трудоустроили робота

    Техник будет работать при министерстве образования
    © OnSmi.ru

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии появился первый госслужащий-робот, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщила газета Al Sabq, механический сотрудник по имени "Техник" получил служебное удостоверение лично от министра образования королевства Ахмеда бен Мухаммеда аль-Исы, под чьим началом он будет работать. Робот собран и запрограммирован саудовскими специалистами.

    "Техник" получил должность инструктора в Главном департаменте по техническому и профессиональному обучению при министерстве образования Саудовской Аравии. В ближайшее время он приступит к выполнению своих должностных обязанностей на фестивале культурного наследия, где также представлен павильон, посвященный робототехнике и кибернетике, а также их развитию в королевстве.

    Андроид будет общаться с посетителями, предоставлять им необходимую информацию о фестивале и аравийской монархии.

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