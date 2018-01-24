В Саудовской Аравии разразился скандал с применением ботокса на конкурсе красоты верблюдиц

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии произошел скандал на международном конкурсе верблюдиц, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

12 животных были исключены из отбора за незаконное использование их хозяевами ботокса, сообщила эмиратская газета The National. Для придания идеальных внешних форм животным перед участием в соревновании ввели филлеры в их губы, щеки, головы и колени.

Отмечается, что мошенники не ограничиваются использованием ботокса - известны случаи привлечения пластических хирургов. Так, во время конкурса выяснилось, что хирурги по заказу хозяев уменьшали размеры ушей верблюдиц. Недобросовестные конкурсанты также затемняют цвет шерсти своих животных, втирая в нее особые составы на основе масла.

Смотр на звание самой красивой верблюдицы проходит в рамках традиционного фестиваля имени короля Абдель Азиза в пустыне Дахна близ Эр-Рияда. Всего на фестивале представлены свыше 30 тыс. особей этого вида животных. Призовой фонд составляет 57 млн долларов, из которых более 31 млн долларов приходится на призы конкурса красоты.