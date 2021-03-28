В Саудовской Аравии посадят 10 млрд деревьев

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о двух крупных инициативах в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о двух крупных инициативах в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Akhbar Al Saudiya , наследник престола одобрил программу озеленения королевства, в рамках которой будет посажено 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий. Одновременно кронпринц намерен запустить "при содействии арабских братьев" программу "зеленый Ближний Восток", которая предусматривает посадку 40 млрд деревьев по всему региону.

"Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира", - заявил Мухаммед бен Сальман.

По его словам, наибольшим экологическим вызов для региона является наступление пустынь. "Ежегодные потери от песчаных бурь составляет 13 млрд долларов США, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года, - отметил принц.