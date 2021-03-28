В Саудовской Аравии посадят 10 млрд деревьев

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о двух крупных инициативах в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями.
Как передает Report со ссылкой на новостной портал
"Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира", - заявил Мухаммед бен Сальман.
По его словам, наибольшим экологическим вызов для региона является наступление пустынь. "Ежегодные потери от песчаных бурь составляет 13 млрд долларов США, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года, - отметил принц.