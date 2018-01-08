В Сахаре второй год подряд выпал снег - ФОТО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Жители алжирского города Айн-Сефра стали свидетелями необычного явления - в пустыне Сахара второй год подряд выпал снег.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", всего выпало около 40 сантиметров осадков. При этом уже к концу дня снег начал таять.

Зимой в районе алжирского города держится температура около нуля градусов, и в прошлом году жители уже могли наблюдать снегопад. При этом позапрошлый раз снег выпадал еще в 1979 году.