В Сьерра-Леоне запретили праздновать Рождество

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Власти Сьерра-Леоне объявили о введении запрета на проведение публичных празднеств в Рождество и Новый Год из-за вспышки эпидемии лихорадки Эбола.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в праздничный период солдаты будут патрулировать улицы городов страны и следить за соблюдением этого распоряжения.

Рождество широко отмечается в Сьерра-Леоне несмотря на то, что основной религией в стране является ислам.

На сегодняшний день в Сьерра-Леоне зафиксировано наибольшее число заражений вирусом Эбола. Всего, по данным ВОЗ, от эпидемии лихорадки умерло 6583 человека.