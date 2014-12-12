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    В Сьерра-Леоне запретили праздновать Рождество

    Рождество широко отмечается в Сьерра-Леоне несмотря на то, что основной религией в стране является ислам

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Власти Сьерра-Леоне объявили о введении запрета на проведение публичных празднеств в Рождество и Новый Год из-за вспышки эпидемии лихорадки Эбола.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в праздничный период солдаты будут патрулировать улицы городов страны и следить за соблюдением этого распоряжения.

    Рождество широко отмечается в Сьерра-Леоне несмотря на то, что основной религией в стране является ислам.

    На сегодняшний день в Сьерра-Леоне зафиксировано наибольшее число заражений вирусом Эбола. Всего, по данным ВОЗ, от эпидемии лихорадки умерло 6583 человека.

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