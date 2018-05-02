В Румынии въехавший на автомобиле в море водитель оштрафован на 2 тысячи евро - ВИДЕО

Бухарест. 2 мая. REPORT.AZ/ Накануне в Румынии на пляже Вама вечи в г. Бухарест автомобиль въехал в море. Водитель оштрафован на 10 тысяч леев (примерно 2100 евро).

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, 28-летний житель Бухареста с помощью окружающих сумел вывести автомобиль из воды.

Согласно законодательству Румынии, въезд на территорию пляжа машинам запрещен, за исключением транспортных средств, оказывающих оперативные и другие технические услуги. В результате, водитель был задержан и оштрафован городской полицией г. Константа.