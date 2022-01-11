О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Румынии обнаружили новый вид ящера-панголина, жившего два млн лет назад

В Румынии обнаружили новый вид ящера-панголина, жившего два млн лет назад Международная группа ученых обнаружила в Гренчану в долине реки Олтец в Румынии кость нового вида ящеров-панголинов, живших в эпоху плейстоцена.
Это интересно
11 января 2022 г. 14:25
В Румынии обнаружили новый вид ящера-панголина, жившего два млн лет назад

Международная группа ученых обнаружила в Гренчану в долине реки Олтец в Румынии кость нового вида ящеров-панголинов, живших в эпоху плейстоцена.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается на портале научной информации Phys.org.

"Возраст новой окаменелости ящера составляет от 1,9 до 2,2 млн лет, что позволяет отнести ее к эпохе плейстоцена, которая длилась примерно от 2,6 млн лет назад до примерно 11,7 тыс. лет назад. Идентификация этого ископаемого как ящера важна, поскольку предыдущие исследования показали, что ящеры исчезли из европейской палеонтологической летописи в среднем миоцене, около 10 млн лет назад", - говорится в сообщении.

Предполагалось, что ящеры были вытеснены в более тропическую и субтропическую экваториальную среду из-за глобальных тенденций похолодания.

В настоящее время это самый молодой и наиболее хорошо документированный ископаемый ящер из Европы и единственный - из Европы плейстоцена.

Smutsia olteniensis, так называется новый вид, идентифицированный по плечевой кости, разделяет несколько уникальных черт с другими живыми представителями рода Smutsia, которые сейчас встречаются только в Африке.

Современные панголины обитают в Азии и Африке, их иногда называют чешуйчатыми муравьедами. По данным Всемирного фонда дикой природы, восемь видов панголинов на двух континентах варьируются от "уязвимых" до "находящихся под угрозой исчезновения".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Пенсионер из Индии 12 раз привился от коронавируса
Пенсионер из Индии 12 раз привился от коронавируса
11 января 2022 г. 02:15
Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения
Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения
10 января 2022 г. 10:39
Астероид опасно сблизится с Землей в 2095 году
Астероид опасно сблизится с Землей в 2095 году
8 января 2022 г. 21:06
В Швеции назвали профессии, которые могут исчезнуть
В Швеции назвали профессии, которые могут исчезнуть
8 января 2022 г. 18:00
На Луне нашли воду
На Луне нашли воду
8 января 2022 г. 09:38
Состояние Илона Маска увеличилось за день на $32 млрд
Состояние Илона Маска увеличилось за день на $32 млрд
4 января 2022 г. 07:26
Самой пожилой в мире женщине исполнилось 119 лет
Самой пожилой в мире женщине исполнилось 119 лет
2 января 2022 г. 15:41
Остров в Австралии переименуют в честь юбилея правления Елизаветы II
Остров в Австралии переименуют в честь юбилея правления Елизаветы II
2 января 2022 г. 08:02
К Земле подлетит смертельно опасный астероид
К Земле подлетит смертельно опасный астероид
2 января 2022 г. 06:46
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка
2 января 2022 г. 02:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi