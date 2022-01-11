В Румынии обнаружили новый вид ящера-панголина, жившего два млн лет назад

Международная группа ученых обнаружила в Гренчану в долине реки Олтец в Румынии кость нового вида ящеров-панголинов, живших в эпоху плейстоцена.

Международная группа ученых обнаружила в Гренчану в долине реки Олтец в Румынии кость нового вида ящеров-панголинов, живших в эпоху плейстоцена.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается на портале научной информации Phys.org.

"Возраст новой окаменелости ящера составляет от 1,9 до 2,2 млн лет, что позволяет отнести ее к эпохе плейстоцена, которая длилась примерно от 2,6 млн лет назад до примерно 11,7 тыс. лет назад. Идентификация этого ископаемого как ящера важна, поскольку предыдущие исследования показали, что ящеры исчезли из европейской палеонтологической летописи в среднем миоцене, около 10 млн лет назад", - говорится в сообщении.

Предполагалось, что ящеры были вытеснены в более тропическую и субтропическую экваториальную среду из-за глобальных тенденций похолодания.

В настоящее время это самый молодой и наиболее хорошо документированный ископаемый ящер из Европы и единственный - из Европы плейстоцена.

Smutsia olteniensis, так называется новый вид, идентифицированный по плечевой кости, разделяет несколько уникальных черт с другими живыми представителями рода Smutsia, которые сейчас встречаются только в Африке.

Современные панголины обитают в Азии и Африке, их иногда называют чешуйчатыми муравьедами. По данным Всемирного фонда дикой природы, восемь видов панголинов на двух континентах варьируются от "уязвимых" до "находящихся под угрозой исчезновения".