В Румынии мужчина не смог доказать в суде, что он жив

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Житель румынского уезда Васлуй 63-летний Константин Релиу, признанный в 2016 году мертвым, не смог доказать в суде, что жив, и аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти.

Как передает Report, об этом сообщает румынские СМИ.

Как отмечает агентство Agerpres, мужчина проиграл процесс, так как слишком поздно обратился в суд с иском, теперь Константина Релиу с юридической точки зрения не существует.

"По документам я мертв, хотя и жив. У меня нет ни одного источника дохода, а так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране", — заявил Релиу в пятницу после заседания суда.

Релиу уехал из Румынии на заработки в Турцию в 1992 году. Из-за размолвок с семьей, как он полагает, он потерял всякую связь с родственниками. В 2013 его супруга обратилась в суд с просьбой признать мужчину мертвым, так она не получала от него никаких вестей. Суд удовлетворил иск женщины в 2016 году.

В этом году турецкие власти обнаружили, что документы Константина Релиу, согласно которым он находился на территории Турции, просрочены и выслали его в Румынию.