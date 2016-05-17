В Руанде начали добывать электричество из метана

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Руанде открыта первая в мире электростанция, которая работает на метане, извлекаемом из отравленного этим газом озера Киву, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
Извержения метана в озере неоднократно приводили к массовой гибели жителей прибрежных деревень.
Первая стадия строительства электростанции общей мощностью 26 Мгв улучшит положение местных жителей, которые до сих пор были лишены электричества.
Руанда надеется в предстоящие два года значительно расширить энергосектор за счет газовой электростанции на озере Киву.
В настоящее время лишь четверть населения страны имеют доступ к электроэнергии.
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