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    В Руанде начали добывать электричество из метана

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Руанде открыта первая в мире электростанция, которая работает на метане, извлекаемом из отравленного этим газом озера Киву, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Извержения метана в озере неоднократно приводили к массовой гибели жителей прибрежных деревень.

    Первая стадия строительства электростанции общей мощностью 26 Мгв улучшит положение местных жителей, которые до сих пор были лишены электричества.

    Руанда надеется в предстоящие два года значительно расширить энергосектор за счет газовой электростанции на озере Киву.

    В настоящее время лишь четверть населения страны имеют доступ к электроэнергии.

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