В Руанде начали добывать электричество из метана

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Руанде открыта первая в мире электростанция, которая работает на метане, извлекаемом из отравленного этим газом озера Киву, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Извержения метана в озере неоднократно приводили к массовой гибели жителей прибрежных деревень.

Первая стадия строительства электростанции общей мощностью 26 Мгв улучшит положение местных жителей, которые до сих пор были лишены электричества.

Руанда надеется в предстоящие два года значительно расширить энергосектор за счет газовой электростанции на озере Киву.

В настоящее время лишь четверть населения страны имеют доступ к электроэнергии.