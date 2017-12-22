В России выпал черный снег - ВИДЕО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Черный снег выпал в Новосибирске, местами слой осадков достигает несколько сантиметров, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что черный пепел присыпал сугробы в городе, местами его слой составляет несколько сантиметров.

Он оседает также на одежде.

Источник этих осадков – котельная завода, которая работает на угольно-мазутном топливе.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в связи с жалобами жителей на черный от угольной сажи снег потребовал от руководства Новосибирского электровозоремонтного завода (НЭРЗ) ускорить процесс перевода котельной на газ.