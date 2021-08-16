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В России разработали материал, способный уничтожать вирусы за несколько секунд

В России разработали материал, способный уничтожать вирусы за несколько секунд Российские ученые создали ткань для фильтров и масок, которая сможет уничтожать вирусы и бактерии, попадающие на его поверхность.
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16 августа 2021 г. 02:41
В России разработали материал, способный уничтожать вирусы за несколько секунд

Российские ученые создали ткань для фильтров и масок, которая сможет уничтожать вирусы и бактерии, попадающие на его поверхность.

Как сообщает Report со ссылкой на Известия, антисептический материал, представляющий собой нетканое полотно, назван "Ионит".

При производстве материала к основе добавляется компонент для придания пластичности и более качественной текстильной переработки, а также вискозное волокно, чтобы он был более прочным. Бактерии и вирусы цепляются за волокна ткани и не "слетают" с нее на другие материалы. При этом полотно не затрудняет дыхание, у него высокая воздухопроницаемость и оно комфортнее в носке, чем обычные маски, утверждают разработчики.

"В структуру материала мы "прививаем" активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причем сами активные фрагменты с поверхности материла не "испаряются". Воздействие на бактерии идет путем разрушения клеточной мембраны. У вирусов разрушается их оболочка или непосредственно их структура", - рассказал директор по развитию компании "Здоровье нации" Максим Яковлев.

Вирусы COVID, попав на поверхность "Ионита", уничтожались за несколько секунд. Ткань можно будет использовать для пошива масок, изготовления одноразовой и многоразовой защитной одежды для работников, имеющих риски инфицирования COVID-19.

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