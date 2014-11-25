​В России пешеходов обязали носить одежду со светоотражателями

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым пешеходы в темное время суток обязаны использовать светоотражающие элементы.

Как передает Report, текст постановления опубликован на сайте правительства.

«В целях повышения видимости пешеходов в темное время суток устанавливается требование об обязательном применении пешеходами светоотражающих элементов при движении по проезжей части вне населенных пунктов в указанный период времени», — говорится в документе.

Кроме того, подписанным постановлением уточняется формулировка термина «пешеходный переход» — соответствующая область распространяется на место пересечения трамвайных путей. Вводится запрет на обгон на нерегулируемом пешеходном переходе вне зависимости от наличия на нем пешеходов.

«Принятые решения позволят устранить имеющиеся пробелы в нормативно-правовом регулировании и уточнить редакцию Правил дорожного движения в части, касающейся обеспечения безопасности пешеходов при пересечении проезжей части и движении по ней», — отмечается в документе.