​В России пенсионер-азербайджанец кормил свиней марихуаной

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Житель населенного пункта Васильевского Каменского района Ростовской области в возрасте 66 лет был задержан работниками ФСКН за хранение наркотических веществ.

Как передает Report, известно, что мужчина разводил свиней.

В его автомобиле нашли два мешка марихуаны. Общий вес запрещенного наркотика составил приблизительно 1,2 килограмма. Кроме того, были найдены и семена конопли. По словам пенсионера, его свиньи заболели, и дабы скорее их вылечить, он кормил их марихуаной. Сам мужчина не принимает наркотики. Полицейские назначили специальную экспертизу для проверки.

Против пенсионера-азербайджанца открыли криминальное производство по статье «Незаконное хранение наркотиков». Теперь ему может грозить наказание до десяти лет заключения. Мужчина теперь пребывает дома под подпиской о невыезде.