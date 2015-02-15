В России отмечают годовщину вывода советских войск из Афганистана

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ 26-я годовщина вывода советских войск из Афганистана отмечается в воскресенье.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Россия, в Москве памятные мероприятия пройдут в парке Победы на Поклонной горе - там проходит торжественное возложение цветов к памятнику Воинам-интернационалистам, затем начнется встреча ветеранов-афганцев. Также у мемориального комплекса "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане" на Зеленом проспекте состоится митинг памяти.

В Санкт-Петербурге митинг, посвященный 26-летию со дня полного вывода советских войск из Афганистана, прошел в парке Интернационалистов.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года. Последняя колонна пересекла афганскую границу 15 февраля 1989 года.