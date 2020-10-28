В России нашли останки ихтиозавра

Останки, предположительно, ихтиозавра найдены в породе на берегу на острове Русском во Владивостоке.

Останки, предположительно, ихтиозавра найдены в породе на берегу на острове Русском во Владивостоке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский.

Участники образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье" сообщили на своей странице в Facebook, что во время прогулки на острове Русском нашли расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту, на которой увидели отпечатки ребер и фрагменты костей. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым, и те подтвердили, что это ихтиозавр.

Ю.Болотский прибыл из Благовещенска во Владивосток, чтобы провести исследования на месте находки.

"Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка. Части (древних обитателей) находили от Магадана до юга Приморья - но это был очень фрагментарный материал. А тут более-менее полный, к тому же часть находится в породе. Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета – череп. Но голову могли ему оторвать еще 220 миллионов лет назад", - сказал ученый.

Ихтиозавры - отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.