​В России медведь ворвался в торговый центр - ВИДЕО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Медведь ворвался в торговый центр в Хабаровске.

Как передает Report, животное было застрелено бойцами ОМОН, после того, как косолапый вышел на улице.

Его туша передана местным охотоведам. В результате происшествия из людей никто не пострадал.

Перед тем, как проникнуть в торговый центр косолапый хищник разгуливал по улицам. Он находился неподалеку от арены "Ерофей", где испуганные жители вызвали полицию. Увидев мигающие маячки на машинах, медведь испугался и побежал в торговый центр.

Как сообщает "НТВ", перепуганные кассиры и охранники спрятались в подсобке. В торговых залах в тот момент находились и несколько покупателей, но по счастливой случайности разъяренный хищник, поранивший лапы о разбитое стекло, им так и не встретился. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как медведь почти пять минут метался по пустым помещениям, замешкался у эскалатора и также неожиданно помчался прочь из магазина.

Следует отметить, что зоозащитники возмущены убийством медведя.