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    ​В России медведь ворвался в торговый центр - ВИДЕО

    Медведя-дебошира убили возле магазина

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Медведь ворвался в торговый центр в Хабаровске.

    Как передает Report, животное было застрелено бойцами ОМОН, после того, как косолапый вышел на улице.

    Его туша передана местным охотоведам. В результате происшествия из людей никто не пострадал.

    Перед тем, как проникнуть в торговый центр косолапый хищник разгуливал по улицам. Он находился неподалеку от арены "Ерофей", где испуганные жители вызвали полицию. Увидев мигающие маячки на машинах, медведь испугался и побежал в торговый центр.

    Как сообщает "НТВ", перепуганные кассиры и охранники спрятались в подсобке. В торговых залах в тот момент находились и несколько покупателей, но по счастливой случайности разъяренный хищник, поранивший лапы о разбитое стекло, им так и не встретился. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как медведь почти пять минут метался по пустым помещениям, замешкался у эскалатора и также неожиданно помчался прочь из магазина.

    Следует отметить, что зоозащитники возмущены убийством медведя.

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