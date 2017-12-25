В России из желудка пенсионерки извлекли более 150 металлических предметов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В российской Бурятии хирурги обнаружили и удалили из желудка 74-летней пенсионерки более 150 металлических предметов: гвоздей, гаек, болтов, шурупов, отрезков арматуры, а также серебряную цепочку, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Первым на инородные предметы обратил внимание врач, проводивший процедуру гастроскопии.

"При эндоскопическом осмотре выяснилось, что горло и пищевод находятся в идеальном состоянии, врач продвинулся дальше и зашел в желудок, где предстала удивительная и совершенно неожиданная картина", - говорится в сообщении в Республиканской клинической больницы имени Семашко.

С помощью эндоскопа удалось удалить четыре гвоздя, после этого было принято решение обратиться к хирургам. Врачи назначили женщине рентген и увидели "громадный инородный объект", создавший угрозу возникновения в желудке сквозных отверстий.

Женщину прооперировали и извлекли металлические предметы. Выяснилось, что стенки желудка не повреждены и пациентке больше ничего не угрожает.

Ее перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.