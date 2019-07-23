В России из озера выловили десятикилограммовый пельмень

Руководство парка Дружбы в Благовещенске решает, где разместить арт-объект в виде гигантского пельменя, который представители творческого объединения запустили плавать на озере, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В Instagram-аккаунте парка разместили фото плавающего пельменя с подписью "творческая молодежь Благовещенска изготовила 10-килограммовый пельмень. Вот такой арт-объект появился в парке Дружбы". Спустя некоторое время там же опубликовали видео того, как пельмень вытаскивают из озера. Администрация парка написала, что "несогласованные с учреждением арт-объекты не должны самостоятельно появляться". Также там отметили, что пельмень увезли на хранение на склад ждать своего хозяина. Местные СМИ сообщили, что объект из эпоксидной смолы и стекломата должен был стать альтернативным символом дружбы России и Китая. Строения в парке стилизованы под китайскую архитектуру.

В мэрии сообщили, что из-за неоднозначной реакции решили убрать объект с озера. Там уточнили, что пельмень выбрасывать не будут, но примут решение, что с ним делать дальше.