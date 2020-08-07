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В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны

В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны Вес алмаза насыщенного желто-коричневого цвета составляет 236 карат
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7 августа 2020 г. 18:00
В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны

На месторождении "Эбелях" на севере Якутии добыли кристалл весом 236 карат.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, алмаз насыщенного желто-коричневого цвета нашли на дочернем предприятии "Алросы" "Алмазы Анабара".

"Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет", — говорится в сообщении пресс-службы головной компании.

Россыпное алмазное месторождение "Эбелях", находящееся на правом притоке реки Анабар Республики Саха (Якутия), и ранее давало камни редких цветов цветов. Так, летом 2017 года здесь добыли сразу три уникальных фантазийных алмаза – ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике.

В конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название "Жар-птица" (Firebird) массой 20,69 карата был продан известному мировому бренду Graff Diamonds.

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