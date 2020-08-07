В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны

Вес алмаза насыщенного желто-коричневого цвета составляет 236 карат

На месторождении "Эбелях" на севере Якутии добыли кристалл весом 236 карат.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, алмаз насыщенного желто-коричневого цвета нашли на дочернем предприятии "Алросы" "Алмазы Анабара".

"Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет", — говорится в сообщении пресс-службы головной компании.

Россыпное алмазное месторождение "Эбелях", находящееся на правом притоке реки Анабар Республики Саха (Якутия), и ранее давало камни редких цветов цветов. Так, летом 2017 года здесь добыли сразу три уникальных фантазийных алмаза – ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике.

В конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название "Жар-птица" (Firebird) массой 20,69 карата был продан известному мировому бренду Graff Diamonds.