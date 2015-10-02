​В Росии покраснела река - ВИДЕО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В конце сентября вода в реке Итака в Забайкалье приобрела красный оттенок.

Как передает Report, первая версия причин этого явления заключалась в том, что покраснение воды вызвано сбросом отходов местного золотодобывающего предприятия.

Однако впоследствии эксперты-технологи сообщили, что красный цвет воды связан с природным минералом гематитом, который содержится в глинистой почве и, попадая в воду, окисляется, давая красный или оранжевый оттенок. Опасности для здоровья людей и окружающей среды при этом нет. Специалисты Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провели химический анализ воды в реке. Объем взвешенных веществ в пробах не превысил 5 мг/л. Это означает, что загрязнения не было.