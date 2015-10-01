В Рио-де-Жанейро запретили Uber

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Бразильский Рио-де-Жанейро пополнил список городов, запретивших сервис поиска водителей-частников Uber, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Теперь водителям, которые предлагают клиентам свои услуги через эту сеть, грозит штраф в размере до 500 долларов.

В компании Uber решение городских властей назвали антиконституционным и пригрозили обжаловать его в суде.

Запрету Uber в Рио-де-Жанейро предшествовали массовые демонстрации таксистов, обвинявших сервис в недобросовестной конкуренции.

В апреле бразильский суд уже запрещал деятельность Uber по всей территории страны, однако тогда компания сумела добиться отмены этого решения вышестоящей инстанцией.

Деятельность компании ранее уже запретили десятки городов по всему миру. Причиной запрета становятся отсутствие у компании лицензии на частный извоз и ее отказ платить налоги.

Кроме того, критики компании отмечают, что она не несет ответственности за своих водителей, техническое состояние их автомобилей и безопасность клиентов.