Из норвежского музея пропали 6 картин Эдварда Мунка

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Шесть работ норвежского художника Эдварда Мунка пропали из музея Стенерсена в Осло, всего же в разные годы из коллекции музея исчезли по меньшей мере 47 картин, большая часть из которых была написана Мунком, сообщает издание Dagbladet.

Как передает Report, известно, что с 1952 года часть коллекции картин, насчитывавшей около 900 работ, переданных предпринимателем и коллекционером живописи коммуне Акер, находилась без охраны в общежитии и кафе студенческого городка Согн, поскольку до 1990-х годов здания музея не существовало. Проведя свое расследование, журналисты выяснили, что три картины похитил один венгерский студент, однако он покинул страну до того, как стало известно о пропаже картин. Зафиксированы и другие случаи кражи картин из студенческого городка.Издание сообщает, что год назад запросило музей Мунка информацию об исчезнувших картинах и получило ответ, что пропавшими считаются 26 работ Мунка. "Сегодня Dagbladet может утверждать, что как минимум 47 работ пропали, 34 из них – работы Мунка", - говорится в сообщении.Среди отсутствующих работ есть шесть полотен Мунка, которые музей считал имеющимися в наличии, однако сегодня никто не может ответить, где находятся графические произведения "Смерть Марата", "Омега плачет", "Плачущая девушка у кровати", "Портрет фру Р" и другие.