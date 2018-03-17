В Португалии показали шоколадку из золота

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ На ярмарке в португальском городе Обидуш показали шоколадку за 9489 долларов, она стала самой дорогой в мире.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Сделал ее шоколатье Даниэль Гомес, она вошла в лимитную серию из тысячи шоколадных конфет. Изделие покрыто съедобным золотом, а начинка изготовлена из шафрановых нитей, белых трюфелей, ванили с Мадагаскара и сусального золота.

Книга рекордов Гиннесса уже признала его самой дорогой в мире. У нее даже есть личная охрана.