В Петербурге обнаружили более 40 фрагментов костных останков человека начала XX века

Более 40 фрагментов костных останков человека обнаружили в петербургском "Парке Дубки" при проведении ландшафтных работ. Материалы направлены на экспертизу, предварительно захоронение было сделано в начале XX века.

Более 40 фрагментов костных останков человека обнаружили в петербургском "Парке Дубки" при проведении ландшафтных работ. Материалы направлены на экспертизу, предварительно захоронение было сделано в начале XX века.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ Санкт-Петербургу.

"При проведении ландшафтных работ в лесопарковой зоне "Парк Дубки" в Курортном районе города обнаружены костные останки человека. По данному факту Курортным межрайонным следственным отделом Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу организована и проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что следователями при участии специалиста в области судебной медицины проведен осмотр места происшествия и обнаруженных останков.

В настоящее время костные останки направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления пола, возраста человека, которому они принадлежали, а также давности нахождения останков в грунте.