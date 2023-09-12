О нас

В Петербурге обнаружили более 40 фрагментов костных останков человека начала XX века

В Петербурге обнаружили более 40 фрагментов костных останков человека начала XX века Более 40 фрагментов костных останков человека обнаружили в петербургском "Парке Дубки" при проведении ландшафтных работ. Материалы направлены на экспертизу, предварительно захоронение было сделано в начале XX века.
Это интересно
12 сентября 2023 г. 15:14
В Петербурге обнаружили более 40 фрагментов костных останков человека начала XX века

Более 40 фрагментов костных останков человека обнаружили в петербургском "Парке Дубки" при проведении ландшафтных работ. Материалы направлены на экспертизу, предварительно захоронение было сделано в начале XX века.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ Санкт-Петербургу.

"При проведении ландшафтных работ в лесопарковой зоне "Парк Дубки" в Курортном районе города обнаружены костные останки человека. По данному факту Курортным межрайонным следственным отделом Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу организована и проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что следователями при участии специалиста в области судебной медицины проведен осмотр места происшествия и обнаруженных останков.

В настоящее время костные останки направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления пола, возраста человека, которому они принадлежали, а также давности нахождения останков в грунте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi