В Перу собака неделю ждет хозяина у больницы

Пес Фиру уже неделю провел у госпиталя в перуанском городе Лима. Медработники предполагают, что собака ждет хозяина, госпитализированного с коронавирусом.

Пес Фиру уже неделю провел у госпиталя в перуанском городе Лима. Медработники предполагают, что собака ждет хозяина, госпитализированного с коронавирусом.



Как передает Report со ссыцлкой на зарубежную прессу, сотрудники больницы имени Гильермо Альменара Иригойен назвали пса Фиру, они отзываются о нем, как о преданной собаке с очень добрым сердцем.

"Люди говорят, что у этого пса благородный характер. Сейчас прохладно, к счастью, кто-то отдал ему куртку. Это всегда вызывает сочувствие, потому что люди говорят, что пес — лучший друг человека, и это правда, не так ли?", — высказалась сотрудница больницы Джизелла Мондрагон.



Фиру подкармливают, кто-то даже укутал его в старую куртку, потому что в Лиме сейчас похолодало. Несмотря на большое внимание со стороны неравнодушных граждан, верный метис лабрадора по-прежнему ждет и грустит. Судьба его хозяина, увы, пока неизвестна.



"Похоже, его хозяина госпитализировали с COVID-19, и пес дожидается его. Вместе с друзьями мы ищем способы помочь ему, например, покупаем ему дополнительную одежду и еду, также существует вероятность, что его могут забрать в семью", — отметила Джизелла.

Согласно последним данным, в Перу зафиксировано 309 278 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 10 952 оказались смертельными, 200 938 человек выздоровели.

