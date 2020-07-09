О нас
Report Georgia

В Перу собака неделю ждет хозяина у больницы

В Перу собака неделю ждет хозяина у больницы Пес Фиру уже неделю провел у госпиталя в перуанском городе Лима. Медработники предполагают, что собака ждет хозяина, госпитализированного с коронавирусом.
Это интересно
9 июля 2020 г. 05:23
В Перу собака неделю ждет хозяина у больницы

Пес Фиру уже неделю провел у госпиталя в перуанском городе Лима. Медработники предполагают, что собака ждет хозяина, госпитализированного с коронавирусом.


Как передает Report со ссыцлкой на зарубежную прессу,  сотрудники больницы имени Гильермо Альменара Иригойен назвали пса Фиру, они отзываются о нем, как о преданной собаке с очень добрым сердцем.
"Люди говорят, что у этого пса благородный характер. Сейчас прохладно, к счастью, кто-то отдал ему куртку. Это всегда вызывает сочувствие, потому что люди говорят, что пес — лучший друг человека, и это правда, не так ли?",  — высказалась сотрудница больницы Джизелла Мондрагон.


Фиру подкармливают, кто-то даже укутал его в старую куртку, потому что в Лиме сейчас похолодало. Несмотря на большое внимание со стороны неравнодушных граждан, верный метис лабрадора по-прежнему ждет и грустит. Судьба его хозяина, увы, пока неизвестна.


"Похоже, его хозяина госпитализировали с COVID-19, и пес дожидается его. Вместе с друзьями мы ищем способы помочь ему, например, покупаем ему дополнительную одежду и еду, также существует вероятность, что его могут забрать в семью", — отметила Джизелла.

Согласно последним данным, в Перу зафиксировано 309 278 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 10 952 оказались смертельными, 200 938 человек выздоровели.
 

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peruda it günlərdir xəstəxanada koronavirusa yoluxan sahibini gözləyir

Новости партнеров

Другие новости из категории

Японский стартап изобрел маски для лица с функцией перевода речи
ВидеоЯпонский стартап изобрел маски для лица с функцией перевода речи
7 июля 2020 г. 20:30
В Индонезии презентовали ожерелье из эвкалипта против COVID-19
В Индонезии презентовали ожерелье из эвкалипта против COVID-19
6 июля 2020 г. 21:00
В Британии выпустили монету в 85 тыс. долларов в честь Элтона Джона
В Британии выпустили монету в 85 тыс. долларов в честь Элтона Джона
6 июля 2020 г. 13:33
Появилась новая версия о происхождении коронавируса
Появилась новая версия о происхождении коронавируса
5 июля 2020 г. 23:13
Названы долгосрочные последствия COVID-19     
Названы долгосрочные последствия COVID-19     
5 июля 2020 г. 08:03
ВОЗ прекратила испытания двух лекарств на пациентах с COVID-19
ВОЗ прекратила испытания двух лекарств на пациентах с COVID-19
4 июля 2020 г. 23:36
Названы основные киберугрозы в ближайшие десять лет
Названы основные киберугрозы в ближайшие десять лет
4 июля 2020 г. 06:49
В Эмиратах завершается строительство марсианского города
ФотоВ Эмиратах завершается строительство марсианского города
2 июля 2020 г. 06:01
Полный парад планет 4 июля: как за ним наблюдать
Полный "парад планет" 4 июля: как за ним наблюдать
1 июля 2020 г. 15:13
Американский штат отменил свой флаг из-за расизма
Американский штат отменил свой флаг из-за расизма
1 июля 2020 г. 06:28

Последние новости

06:36
В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 275 тысяч Другие страны
05:33
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 12 млн Другие страны
05:23
ФотоВ Перу собака неделю ждет хозяина у больницы Это интересно
04:21
Федерация футбола Турции приняла ряд важных решений Футбол
04:19
"Манчестер Сити" одержал разгромную победу Футбол
03:21
В России задержали губернатора, "заказывавшего" убийства бизнесменов В регионе
03:04
ФотоВ Сумгайыте обнаружили сотни патронов   Происшествия
02:56
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек Другие страны
02:13
"Барселона" отправила принципиального соперника в низшую лигу Футбол
02:02
В Нефтчале электрика ударило током  Происшествия
01:53
"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в АПЛ Футбол
01:18
Трамп назвал «отличными» отношения США и Мексики Другие страны
00:57
Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти Другие страны
00:37
32 жителя Москвы скончались от COVID-19 за последние сутки В регионе
00:19
ДТП в Баку: есть пострадавший Происшествия