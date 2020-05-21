В Перу мэр лег в гроб, чтобы не попасться за нарушение карантина

На западе Перу мэр округа Тантара в провинции Кастровиррейна залез в гроб и притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение карантина. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает местная газета "Comercio".

Так, вечером 18 мая глава округа Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями, когда с проверкой пришли агенты национальной полиции. Чтобы избежать наказание на нарушение комендантского часа, он решил спрятаться в гробу с открытой крышкой, чтобы полицейские подумали, что он умер от коронавируса.

Его товарищи поступили таким же образом.

Правоохранителей провести не удалось. Все нарушители были задержаны и доставлены в полицейский участок. В этот момент Урбинуа Торрес был пьян.