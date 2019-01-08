В Перу двенадцатилетний мальчик стал министром на один день

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Двенадцатилетний мальчик Хесус Мамани Рамос стал на один день министром развития и социальной интеграции Перу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство в своем канале в Twitter.

В рамках программы были записаны рождественские пожелания детей из небогатых семей. Хесус Рамос, мальчик из города Пу́но на юго-востоке Перу, расположенного на берегу озера Титикака, заявил о своем желании помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса пригласила его на работу в столицу.

На церемонии принятия присяги присутствовала мама мальчика, а также дети, участвующие в программе.

Министр заверила, что у Хесуса плотная повестка, он будет участвовать в совещаниях с руководством министерства.

Перу реализует социальную программу "Вместе Перу", которая нацелена на предоставление различных услуг и возможностей в сфере образования, здравоохранения бедным слоям населения.