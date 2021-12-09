В Пекине на раскопках нашли бронзовый сосуд династии Западная Чжоу

Богато украшенный бронзовый сосуд и другие артефакты периода Западная Чжоу (1046-771 годы до н. э.) обнаружены археологами при раскопках древних захоронений в районе реки Люлихэ в столичном районе Фаншань.

Богато украшенный бронзовый сосуд и другие артефакты периода Западная Чжоу (1046-771 годы до н. э.) обнаружены археологами при раскопках древних захоронений в районе реки Люлихэ в столичном районе Фаншань.

Как передает Report, среди находок десятки изделий из бронзы и меди, лаковая утварь, шелковые ткани.

Как пишет "Синьхуа", особую ценность бронзовому сосуду, покрытому сложными узорами, придает то, что он оказался парным к найденному в этих же местах 45 лет назад другому сосуду, который ныне экспонируется в Музее столицы. Такие парные изделия крайне редки в китайских государственных собраниях.