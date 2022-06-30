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В парке Нью-Йорка выпустили коз для поедания разросшихся кустов

В парке Нью-Йорка выпустили коз для поедания разросшихся кустов Более десяти коз выпустили в Риверсайд-парке в Нью-Йорке, чтобы они съели сорняки и чужеродные виды растений.
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30 июня 2022 г. 14:39
В парке Нью-Йорка выпустили коз для поедания разросшихся кустов

Более десяти коз выпустили в Риверсайд-парке в Нью-Йорке, чтобы они съели сорняки и чужеродные виды растений.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

Животных выпустили на территорию парка, чтобы они съели растения на крутом берегу реки в том числе и опасные виды для человека, например, ядовитый плющ, с которыми трудно бороться сотрудникам парка.

По словам временного президента и исполнительного директора парка Джона Херролда, козы идеально подходят для борьбы с сорняками. В противном случае служителям парка пришлось бы использовать химикаты.

Четыре козы будут жить в парке Риверсайд до конца лета, поедая сорняки.

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