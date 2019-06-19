В Париже парковки заменят лесами - ФОТО

В Париже собираются заменить парковки "городскими лесами".

Как передаёт Report со ссылкой на "ЕвроПульс", мэрия французской столицы сообщила о планах до конца 2020 года создать в городе четыре леса.

Отмечается, что в "городских лесах" посадят сосны, березы и другие деревья. "Городские леса" появятся у мэрии Парижа, у театра "Опера Гарнье", у Лионского вокзала и вдоль берегов Сены.

Растения посадят на местах, которые сейчас занимают проезжие части или парковки. В самих "лесах" также обустроят пешеходные дорожки и скамейки.

В мэрии добавили, что одна из задач этого проекта - сделать Париж более "зеленым" к летним Олимпийским играм, которые пройдут в городе в 2024 году.