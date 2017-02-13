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    В Пакистане cуд запретил празднование Дня святого Валентина

    Любые празднования запрещены как на официальном уровне, так и среди населения

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Высший суд Исламабада запретил празднование Дня святого Валентина на территории Пакистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Постановление было вынесено судом по итогам рассмотрения петиции, требующей запрета праздника и отмечающей, что он не имеет ничего общего с исламскими традициями.

    Согласно решению, любые празднования запрещены как на официальном уровне, так и среди населения. Наряду с этим власти запретили пропаганду или рекламу данного праздникам в СМИ.

    Ежегодно 14 февраля мир отмечает День святого Валентина - День всех влюбленных.

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