В Осло и Стокгольме прошли церемонии награждения нобелевских лауреатов 2024 года

В Норвегии и Швеции прошли церемонии награждения лауреатов Нобелевских премий 2024 года, имена которых были объявлены в октябре.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Нобелевского комитета.
Согласно информации, в Осло церемония вручения Нобелевской премии мира состоялась в мэрии города. В то же время в Стокгольмском концертном зале наградили лауреатов премий в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы, а также премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.
Отмечается, что торжественные мероприятия прошли с участием короля Швеции Карла XVI Густава. Стокгольмский концертный зал является традиционным местом проведения важных для страны событий.